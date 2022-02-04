ABD'li eski komutandan Biden'a: PKK/YPG'ye desteği bırak
ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD Başkanı Joe Biden'ın terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakması ve en kısa zamanda Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.
2022-02-04 07:18:49
ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Hudson Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Michael Doran'ın sosyal medya üzerinden yaptığı yayına katıldı.
Doran, Türkiye'nin önemine işaret eden Hodges'a, bu konuda Biden'a tavsiyelerinin ne olacağını söyledi.
Biden'ın işe YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakmakla başlaması gerektiğini vurgulayan Hodges, "Biden gelecek 3 ay içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ankara'da ziyaret etmeli." diye konuştu.
Hodges, Biden'ın Ukrayna-Rusya krizine ilişkin de bir Karadeniz stratejisi geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi. .
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