ABD'li eski komutandan Biden'a: PKK/YPG'ye desteği bırak

ABD’nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, ABD Başkanı Joe Biden'ın terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği desteği bırakması ve en kısa zamanda Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi gerektiğini belirtti.