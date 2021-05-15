ABD'li emekli generaller Biden'ı uyardı: ABD ulusu tehlikede

120'den fazla kıdemli emekli ABD ordusu generali yayınladıkları mektupta, Amerikan ulusunun tehlikede olduğuna ve Biden yönetiminin eylemleriyle ülkenin anayasal bir cumhuriyet olarak varlığını tehlikeye attığına inanıyor.

120'den fazla kıdemli emekli general, ABD ordusu yazdıkları bir mektupla, geçmiş ABD başkanlık seçimlerinin meşruiyetini sorguladıkları ve Joe Biden'ın sağlığını eleştirerek itirazda bulundu.

Uzmanlar, bu tür belgelerin Amerika Birleşik Devletleri için siyasi bir norm olduğuna dikkat çekiyorlar. Bununla birlikte, analistlerin bakış açısından, şu anda yankılanan bir mektubun ortaya çıkması, hem Amerikan düzeninde hem de toplumda derin bir bölünmeden bahsediyor.

Amerika Birleşik Devletleri Sahil Güvenlik'ten emekli Tuğamiral Ernest Acklin, Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri Tümgenerali Joseph Anderson, Hava Kuvvetleri Tuğgenerali Charles Bishop ve diğerleri de dahil olmak üzere 124 emekli Amerikalı general ve amiralden oluşan bir grup, 2020 ABD başkanlık seçimleri, Joe Biden'ın sağlığı ve meşruiyetini sorgulayan açık bir temyiz başvurusu imzaladı.

Bu mektup, Flag Officers 4 America portalı tarafından 11 Mayıs'ta yayınlandı, ancak medya sadece bir gün sonra dikkat çekti.

Emekli ordusu, Kasım 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin FBI ve ABD Yüksek Mahkemesi tarafından temsil edilen yetkili makamların yanıt vermeyi reddettiği çok sayıda ihlalle yapıldığını yazdı.

Ek olarak, mektubun yazarları, Amerikan ulusunun tehlikede olduğuna ve Biden yönetiminin eylemleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasal bir cumhuriyet olarak varlığını tehlikeye attığına inanıyor.

Yazarlar, “Cumhurbaşkanlığı seçimleri dışında, diktatörce hareket eden mevcut yönetim, 50'den fazla cumhurbaşkanlığı kararnamesi Kongre'yi atlayarak hızlıca imzaladı, anayasal haklarımıza tam ölçekli bir saldırı başlattı" diyor.

Buna ek olarak, ordu "nüfus kontrol eylemlerinin" - aşırı tecritler, okulların kapatılması, fabrikalar ve artan sansür - "temel haklarımıza yönelik doğrudan saldırılar" olduğunu savunuyor.

Son ABD başkanlık seçimlerindeki zaferin Demokrat Joe Biden tarafından kazandığını hatırlayın. Beyaz Saray'ın 45. sahibi Donald Trump ve kampanya merkezi, önemli eyaletlerde oy kullanmanın ve oy saymanın kusurlu olduğunu ve Biden'ın yalnızca sahtekarlık sayesinde kazandığını söyledi.

Cumhuriyetçi seçim sonuçlarını kabul etmeyi reddetti ve avukatları, ihlallerin çoğunun postayla alınan oy pusulaları ile ilgili olduğunda ısrar etti. Ancak Trump'ın avukatları davalarını mahkemelerde kanıtlayamadı.

Demokrat Başkan Biden, göreve başladıktan hemen sonra, Trump'ın pek çok kararını iptal etti. (iklim ve DSÖ ile ilgili Paris anlaşmasından geri çekilme, bazı Müslüman ve Afrika ülkelerinden vatandaşların Amerika Birleşik Devletleri'ne girmesinin yasaklanması) ve ayrıca Meksika sınırında bir duvarın inşasını durdurdu.

Sağlık sorunları

Ayrıca emekli Amerikalı generaller mektuplarında Joe Biden'in fiziksel ve zihinsel sağlığını sorguladılar.

Emekli Amerikalı generaller, “Başkomutanın zihinsel ve fiziksel durumu göz ardı edilemez. İnsanların yaşamlarını ve sağlığını etkileyenler de dahil olmak üzere günün herhangi bir saatinde ulusal güvenlik alanında hızlı bir şekilde doğru kararlar verebilmelidir” diyor.

Bu bağlamda, ordunun da belirttiği gibi, Demokrat Parti'nin Biden'ı nükleer silah kullanma yetkisini tek başına bırakmaya çağıran son girişimi endişe uyandırıyor.

“Demokrat liderlerin nükleer kanun prosedürlerine ilişkin son araştırmaları, ABD'nin nükleer silahlı düşmanlarına ulusal güvenlik açısından tehlikeli bir sinyal göndererek, kimin sorumlu olduğuna dair soruları gündeme getiriyor. Her zaman inkar edilemez bir emir komuta zincirine sahip olmalıyız ”diyor ordu.

Joe Biden'ın ileri yaşına bağlı sağlık sorunları konusu, seçim kampanyası sırasında bile Amerikan medyasında geniş çapta tartışıldı.

Joe Biden'ın Kasım 2020'de 78 yaşına girdiğini hatırlayın. Donald Trump'ın rekorunu tam sekiz yıl kırarak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak devralan en yaşlı aday oldu. Önceden, cumhurbaşkanlığı için en yaşlı aday Cumhuriyetçi Ronald Reagan'dı: ilk dönem için seçildiğinde 69 yaşındaydı ve devlet başkanlığı görevinden ayrıldığında 77 yaşındaydı.

Seçim kampanyası sırasında Amerikan medyası, Biden'ın yaşla ilgili hafıza sorunları olduğunu defalarca kaydetti. Örneğin, başına gelen olaylarda diziyi ve katılımcıları karıştırdı ve aynı zamanda ilgili tarih ve yerleri de unuttu.

Bilişsel bozuklukların varlığına işaret eden olaylar, Biden başkan olarak göreve geldikten sonra da devam etti.

Bu yüzden, halka açık konuşmalarda, Biden, Pentagon'un başkanı Lloyd Austin'in adını unuttu, ilk kısa basın toplantısında cevaplarda kafası karıştı ve kafası karıştı, çok sayıda çekince yaptı ve başkanlık uçağının merdivenine düştü.

Ordu, çağrılarının son bölümünde Amerikalıları, ABD Demokratik Partisi tarafından desteklenen sosyalizm, Marksizm ve ilerlemeciliğin dayatmasına karşı çıkan politikacıları desteklemeye ve iç politikalar oluştururken sadece azınlık gruplarına değil tüm vatandaşlara dikkat etmeye çağırdı.

"Toplumun kutuplaşmasını gösterir"

Yankılanan çağrı üzerine yorum yapan Amerikan medyası, imzacıların ezici çoğunluğunun on yıllar önce Amerikan silahlı kuvvetlerinden ayrıldığına dikkat çekiyor. Örneğin, Koramiral John Pointdexter, Reagan yönetimi sırasında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı.

Ayrıca Politico'ya göre mektup, 2000 yılında emekli olan Vietnam Savaşı gazisi emekli Tümgeneral Joe Arbuckle tarafından başlatıldı.

Emekli ordunun saldırısı, temyizi siyasi olarak önyargılı olarak nitelendiren diğer askeri personel de dahil olmak üzere ana akım medya ve ABD uzman topluluğu tarafından anında eleştirildi.

Örneğin, eski Genelkurmay Başkanı emekli amiral Mike Mullen, mesajı "sağcı Cumhuriyet tezleriyle" dolu bir belge olarak tanımladı.

Mullen, "Bu mektubun orduya ve dolayısıyla ülkeye zarar verdiğine inanıyorum," dedi.

Buna karşılık, Bill Clinton ve George W. Bush yönetimindeki ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan Peter Feaver, mektubu "askeri profesyonelliğin iğrenç bir ihlali ve siviller ile ordu arasındaki demokratik ilişkilerin dayandığı normlar" olarak nitelendirdi.

Analistler, Amerikan generallerinin mektubunun birçok bakımdan Fransız ordusunun son çağrısını tekrar ettiğini hatırlatıyorlar.

Valeurs aktüellerinin Nisan ayında emekli Fransız subayların Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a itirazda bulunarak bir itiraz yayınladığını hatırlayın.

Aşırılığın artması nedeniyle ülkenin çökmesini önlemek için acil önlemler alınması gerektiği konusunda uyardılar.

“Fransız generaller, 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleriyle bağlantılı olarak böyle bir adım attılar. Aynı zamanda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum daha zor ve mektubun ortaya çıkması, Amerikan toplumunda, özellikle de ordu arasında, Cumhuriyetçi Parti taraftarlarının çoğunun bulunduğu ordu ve donanmada bir bölünmeden bahsediyor. Moskova Devlet Üniversitesi Dünya Siyaseti Fakültesi Uluslararası Örgütler ve Dünya Siyasi Süreçleri Bölümü Başkanı Andrei Sidorov bir röportajında, doğal olarak, orduya ve artan savunma harcamalarına her zaman saygı duyan Trump yönetiminden etkilendiler, "dedi.

Benzer bir bakış açısı, Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacılarından Konstantin Blokhin tarafından da paylaşılıyor.

Analist, "Bu, ülkedeki herkesin başkanlık seçiminin sonucunu kabul etmediğinin ve Trump'ın gerici profesyonel çevrelerin temsilcileri, bu durumda emekli ordu generalleri tarafından desteklendiğinin bir göstergesi" dedi.

Aynı zamanda, yetkilileri eleştiren açık mektupların Amerika Birleşik Devletleri için siyasi bir norm olduğunu da hatırlattı.

Bu muamele Amerikan toplumunun kutuplaşmasını gösteriyor. Ancak, bu adımın hiçbir şeyi değiştirmesi olası değildir. Bu mektup oyların sayımı sırasında ortaya çıksaydı durumu etkilemiş olabilir, "diye düşünüyor Blokhin.

Andrei Sidorov da bu tür bir belgenin yayınlanmasının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iç siyasi durumun istikrara kavuşmadığını gösterdiğini belirtti.

“Mektubun varlığı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi mücadelenin devam ettiğini gösteriyor. Dahası, özellikle askeri çevrelerin temsilcileri olmak üzere düzeni derinleştirir ve giderek böler. Bu, Biden yönetiminin dikkat etmesi gereken ciddi bir semptom,”dedi Sidorov.

Kaynak: russian.rt.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.