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ABD'li Bakan şaşırttı: Vurulan binada Hamas faaliyet göstermiyor

İşgal devleti İsrail'in saldırılarına verdiği destekle tepki çeken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada, Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

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17.05.2021 15:53:47
ABD'li Bakan şaşırttı: Vurulan binada Hamas faaliyet göstermiyor

İşgal devleti İsrail'in saldırılarına verdiği destekle tepki çeken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı son açıklama ile şaşırttı. 

Blinken, İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada, Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Blinken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da katıldığı basın toplantısında, basın kuruluşlarına ait binanın vurulmasının ardından İsrail'den bunun gerekçesine ilişkin bilgi talep ettiğini belirtti.

İsrail ordusunun vurduğu basın kuruluşlarına ait binada Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyleyen Blinken, buna ilişkin herhangi bir bilgi gelmediğini ifade etti.

- Basın ofislerine ve mensuplarına saldırılar

İsrail'in, basın ofislerinin bulunduğu binalara saldırılarında 32 medya kuruluşunun ofisleri kullanılamaz hale gelmişti.

Saldırılarda Gazze'de görevini yapmakta olan 10 basın mensubunun yaralandığı, 5 kişinin evinin zarar gördüğü ve ailesinden bir kişinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının 15 Mayıs'taki saldırısında ise Associated Press (AP) ve Al Jazeera'nin ofislerinin bulunduğu bir bina yerle bir edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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