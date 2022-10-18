ABD: Lafarge şeytanla anlaşma yaptı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, Fransız çimento şirketinin DEAŞ'a yardım etmesine ilişkin, 'Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı.' ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, Fransız çimento şirketinin DEAŞ'a yardım etmesine ilişkin, "Lafarge, şeytanla anlaşma yaptı." ifadesini kullandı.

Lafarge "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul etti

ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın terör örgütü DEAŞ'a yardım etme suçunu kabul ettiği duyuruldu.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn'deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.

Hakkındaki "DEAŞ'a yardım etme" suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

Lafarge'dan yapılan yazılı açıklamada ise "Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge'nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık" ifadesine yer verildi. AA .