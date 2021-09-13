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TIMETURK / DÜNYA / ABD Kongresinin etrafına kafes örülecek

ABD Kongresinin etrafına kafes örülecek

ABD Kongresi sağcı grupların gösterisi öncesi yeniden demir çitlerle çevrilecek

48 Dakika Önce
2021-09-13 23:23:27
ABD Kongresinin etrafına kafes örülecek

ABD Kongresinin etrafı, Trump yanlılarının 18 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceği gösteri öncesinde yeniden demir çitlerle çevrilecek.

ABD Kongre Polis Şefi Thomas Manger, düzenlediği basın toplantısında eski Başkan Donald Trump yanlısı sağcı grupların 18 Eylül'de 6 Ocak Kongre Baskını soruşturmasında gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler için "6 Ocak için Adalet" başlığı altında gösteri düzenlemeyi planladığını anımsattı.

Gösteri öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alındığının altını çizen Manger, 18 Eylül'deki gösteri öncesi Kongre yerleşkesinin etrafının yeniden demir çitlerle çevrileceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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