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TIMETURK / DÜNYA / ABD Kongresinden İsrail savunmasına fon darbesi

ABD Kongresinden İsrail savunmasına fon darbesi

ABD Temsilciler Meclisinde Demokratların itirazlarının ardından ABD federal hükümeti geçici bütçesine ilişkin yasa tasarısından İsrail'e yönelik 1 milyar dolarlık askeri yardım fonu çıkarıldı.

2 Saat Önce
2021-09-22 07:59:02
ABD Kongresinden İsrail savunmasına fon darbesi

ABD Temsilciler Meclisinde federal hükümeti 3 Aralık'a kadar finanse edecek geçici bütçe ve ülkenin borçlanma limitini yükseltecek yasa görüşüldü.

Görüşmede Demokratların itirazı üzerine, İsrail'in "Demir Kubbe" füze savunma sistemini yenileyebilmesi için ek finansman sağlamak için geçici bir harcama tasarısındaki bir hükme itiraz etti.

Bu anlaşmazlıktan dolayı Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi bir süreliğine görüşmeye ara verirken, Tahsisatlar Komitesi üyeleri İsrail yardımlarını daha sonraki bir yasaya ekleyeceklerine dair söz verdikten sonra görüşmeye yeniden başlandı ve İsrail'e yapılacak 1 milyar dolarlık Demir Kubbe yardımı geçici bütçe metninden çıkarıldı.

ABD, geçen yıl İsrail'e Demir Kubbe sistemini yenilemesi için 1,6 milyar dolar yardımda bulunmuştu.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalardan sonra İsrail Demir Kubbe mühimmatı başta olmak üzere bazı parçalarının tedariki için ABD'den yardım talebinde bulunmuştu.

Yasanın nihai hali için görüşmeler devam ediyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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