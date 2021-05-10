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ABD Kongresi üyesi Omar: İsrail'in saldırıları terör eylemidir

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı gerçekleştirdiği hava saldırılarını 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.

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10.05.2021 23:23:24
ABD Kongresi üyesi Omar: İsrail'in saldırıları terör eylemidir

Somali asıllı olan Omar, Twitter mesajında, "İsrail'in, Gazze'de sivillerin ölümüne yol açan hava saldırıları terör eylemidir." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin korunmayı hak ettiğinin altını çizen Omar, "İsrail'in aksine Filistinli sivilleri korumak için Demir Kubbe gibi füze savunma programları yok. Bayram haftasında yapılan bu saldırıları kınamamak vicdansızlıktır." ifadesini kullandı.

İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'DA İBADET EDEN FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALESİ

Son 3 gündür devam eden olaylarda Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalelerde bulunan ve Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan