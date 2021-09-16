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ABD Kongre Polisi Ulusal Muhafız talebinde bulundu

Pentagon Sözcüsü, ABD Kongre Polis Müdürlüğü’nün Washington'da 18 Eylül'de sağcı grupların düzenleyeceği protestolardan dolayı önlem amaçlı Ulusal Muhafız talebinde bulunduğunu açıkladı.

3 Saat Önce
2021-09-16 06:32:16
ABD Kongre Polisi Ulusal Muhafız talebinde bulundu

Pentagon Sözcüsü, ABD Kongre Polis Müdürlüğü'nün Washington'da 18 Eylül'de sağcı grupların düzenleyeceği protestolardan dolayı önlem amaçlı Ulusal Muhafız talebinde bulunduğunu açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü John Kirby günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kirby, "Kongre Polisinden Ulusal Muhafız talebi aldık. Ancak bunun ne şekilde olacağı veya sevk edilecek Ulusal Muhafız sayısı konusunda bir detay veremem" dedi.

Güvenlik önlemleri alındı

ABD Kongre Polis Şefi Thomas Manger, Kongre'de düzenlediği basın toplantısında Trump yanlısı sağcı grupların 6 Ocak Kongre Baskını soruşturmasında gözaltına alınan ya da tutuklanan kişiler için "6 Ocak için Adalet" başlığı altında gösteri düzenlemeyi planladığını açıklamıştı.

Gösteri öncesi gerekli güvenlik önlemlerinin alındığının altını çizen Manger, 18 Eylül'deki gösteri öncesi Kongre yerleşkesinin etrafının yeniden demir çitlerle çevrileceğini söylemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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