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ABD Kiev'deki elçiliği geçici olarak Lviv'e taşıdı

ABD, Ukrayna’nın başkenti Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv'e taşıdığını duyurdu

31 Dakika Önce
2022-02-14 22:14:26
ABD Kiev'deki elçiliği geçici olarak Lviv'e taşıdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi tırmanırken ülkedeki Amerikan büyükelçiliğiyle ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurdu.

Blinken, "Rus güçlerinin (sınıra) dramatik şekilde yığınak yapması sebebiyle Kiev'deki elçilik operasyonlarımızı geçici olarak Lviv kentine taşıma sürecindeyiz." ifadesini kullandı.

Amerikan büyükelçiliğinin Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv kentinden çalışmalarına devam edeceğini kaydeden Blinken, elçiliğin Ukrayna yönetimiyle temas halinde diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Rusya'nın gerginliği artırmaya devam ettiğini savunan Blinken, diplomatik süreçlerin işletilmesine halen açık olduklarını belirtti. AA .

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