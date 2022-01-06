ABD, Kazakistan'da itidal tavsiye etti

Kazakistan'daki olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 'sükunet' ve 'anayasal kurumlara saygı' çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yazılı bir açıklamayla Joe Biden yönetiminin Kazakistan'daki olayları yakından takip ettiğini belirtti.

Price, açıklamasında, şiddet eylemlerini ve mülkiyete verilen zararları kınadıklarını kaydederek, "Hem yetkilileri hem de göstericileri sükunete davet ediyoruz. Tüm Kazakistan halkının anayasal kurumlara, insan haklarına, basın özgürlüğüne saygı duymasını ve bunları savunmasını istiyoruz. Ayrıca tüm taraflara olağanüstü hale barışçıl bir çözüm bulmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de Kazakistan'da yaşanan şiddet olaylarını kınamış, olayların arkasında ABD'nin olduğu yönündeki iddiaların "çılgınca" olduğunu belirtmiş ve bunun Rusya'nın bir dezenformasyonu olduğunu savunmuştu.

BM'den Kazakistan'a itidal ve şiddetten kaçınılması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Kazakistan'da devam eden gösteriler ve ülkede olağanüstü hal ilan edilmesi üzerine itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, Kazakistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini belirtti.

Dujarric, Kazakistan'da tüm taraflara itidal, şiddetten kaçınılması ve diyalog çağrısı yaptı.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.