ABD: Kaza değil, bilerek düşürüldü

Çin'de 21 Mart'ta düşen yolcu uçağının ABD'deki karakutu incelemesindeki bulguların uçağın bilerek düşürüldüğüne işaret ettiği ileri sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, uçuş verilerinin kaydedildiği karakutunun ABD'deki incelemesine dair bilgi sahibi olan adını vermek istemeyen yetkili, kazaya yol açan dikey dalışın, uçuş kontrol komutlarıyla gerçekleştirildiği sonucuna varıldığını belirtti.

Çin'deki soruşturmayı yürüten yetkililerin bugüne dek mekanik bir arızaya ve uçuş kontrollerindeki bir soruna işaret etmediğine dikkati çeken yetkili, pilotun veya kokpite giren başka birinin bilinçli olarak kazaya yol açtığı ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.

Gazete, yetkilinin, "Uçak kokpitteki birileri ne komut verdiyse onu yaptı." sözlerini aktardı.

China Eastern Havayolları ise gazeteye yaptığı açıklamada, kazaya uçakla bağlantılı bir problemin yol açıp açmadığını saptayabilecek kanıta ulaşılmadığını ve pilotların sağlık koşullarının, ailevi ve mali durumlarının iyi olduğunu yineledi.

Kunming-Guangcou seferini yapan China Eastern Hava Yollarına ait, "Boeing 737-800" tipi, "5735" sefer sayılı yolcu uçağı, 21 Mart'ta Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nin Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalındaki ormanlık alana düşmüş, kazada uçaktaki 123'ü yolcu, 9'u mürettebat 132 kişi hayatını kaybetmişti.

Uçuş takip verilerine göre uçak 30 bin fit (yaklaşık 9 bin metre) irtifada seyir halindeyken saatte 842 kilometre hızla dikey dalışa geçmiş ve 1,5 dakika içinde yere çakılmıştı. İnternette paylaşılan, uçağın düşüşünü gösterdiği iddia edilen güvenlik kamerası kaydında da uçağın burun üzeri dalışla irtifa kaybettiği görülmüştü.

Uçağın rotası, hızı ve irtifası gibi uçuş verilerinin kayıtlı olduğu karakutu, uçağın üretildiği ABD'ye gönderilmiş, kokpit ses kayıtlarının bulunduğu karakutu ise Çin'de incelemeye alınmıştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), 20 Nisan'da kazaya ilişkin yayımladığı ön inceleme raporunda uçuş kontrol ve seyir takip aygıtlarında hataya rastlanmadığı bildirilmişti.

Havacılık uzmanları, uçağın irtifasındaki ani değişiklik, düşüş hızı ve kaza öncesinde herhangi bir acil durum çağrısı yapılmaması nedeniyle kazanın insan yönlendirmesi sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimaline işaret etmişti.

Barcelonca-Düsseldorf seferini yapan Germanwings Havayollarına ait "Airbus 320" tipi uçak, 24 Mart 2015'te yardımcı pilotu tarafından Fransız Alpleri'nde bilerek düşürülmüş, kazada 144 yolcu ve 6 mürettebat hayatını kaybetmişti. AA .