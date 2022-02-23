DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
AB, Rusya yaptırımlarını kabul etti; işte ayrıntılar
Özgür-DER'den Rusya'yı protesto çağrısı
ABD karıştı! Kamyoncular harekete geçti
A101'e ne geldi? 24 Şubat A101 broşürü | A101 haftanın yıldızları
Emniyet müdür yardımcısını şehit eden polisin cezası belli oldu
Fransa: Ukrayna'ya askeri müdahale yapmayacağız
Çin: Tayvan, Ukrayna değil
Ukrayna yine siber saldırıya uğradı
Rusya: ABD yaptırımlarına karşılık vereceğiz
Ege'de Yunan saldırısı! 'Vurulduğum halde tekrar ateş ettiler'
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Türkiye’den Yunanistan'a nota!
Feray Yelmen kimdir? Feray Yelmen tutuklandı mı? Feray Yelmen olayı nedir?
Almanya: Putin’in sözleri birbirini tutmuyor
Nota nedir neden verilir? Protesto notası nedir? Nota verilmesi ne anlama gelir?

TIMETURK / DÜNYA / ABD karıştı! Kamyoncular harekete geçti

ABD karıştı! Kamyoncular harekete geçti

ABD'de Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncuların protesto düzenlemeyi planladığı başkent Washington DC'de polis güvenlik önlemleri alırken, yaklaşık 700 Ulusal Muhafız da kentte görevlendirildi.

31 Dakika Önce
2022-02-23 19:58:10
ABD karıştı! Kamyoncular harekete geçti

"People's Convoy (Halkın Konvoyu)" adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, bugün ABD'nin birçok eyaletinden başkent Washington DC'ye hareket edecek.

Ülkenin en batısındaki California'dan hareket edecek kamyoncuların, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1 Mart'ta Kongrede yapacağı "Birliğin Durumu" isimli ulusa sesleniş konuşmasına kadar başkente ulaşması bekleniyor.

Washington DC'ye yaklaşık 4 saat uzaklıktaki Pensilvanya eyaletinin Scranton kentinden harekete geçecek kamyoncuların da bugün kentin yakınlarına gelmesi planlanıyor.

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin Biden'ın 1 Mart'ta Kongrenin ortak oturumunda, "Birliğin Durumu" konuşmasını yapacağı hafta, Washington DC'deki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

700 Ulusal Muhafızı görevlendirildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington DC Polisi ve Kongre Polisi'nin Ulusal Muhafız talebine olumlu yanıt verdi.

2022_02_kamyon2

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtildi.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek verecek. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş