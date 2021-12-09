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TIMETURK / DÜNYA / ABD karapara aklama yeri mi? ABD Hazine Bakanı Yellen'den şok itiraf

ABD karapara aklama yeri mi? ABD Hazine Bakanı Yellen'den şok itiraf

ABD Hazine Bakanı Yellen'den kendi ülkesine özeleştiri. Janet Yellen ne dedi? ABD kaçakçılıkla mücadelede yeterli gayreti göstermiyor mu? ABD kara para aklamanın merkezi haline mi dönüştü?

1 Saat Önce
2021-12-09 23:42:07
ABD karapara aklama yeri mi? ABD Hazine Bakanı Yellen'den şok itiraf

ABD Hazine Bakanı Yellen'den kendi ülkesine özeleştiri.Janet Yellen ne demişti? ABD kaçakçılıkla mücadelede yetirli gayreti göstermiyor mu? ABD karapara aklamanın merkezi haline mi dönüştü? Amerikan Hazine Bakanı'nın şok itirafları Amerikan hukuk sisteminin de açıklarını ortaya çıkardı

ABD Hazine Bakanından itiraf

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Perşembe günü yolsuzluk ve vergi kaçakçılığıyla mücadele konusunda yaptığı açıklama ile kendi ülkesini eleştirdi.

Janet Yellen ne demişti?

Hazine Bakanı Yellen, küçük ülkelerin genellikle vergi makamlarından para saklamak ya da karapara aklamak için büyük sığınaklar olarak görüldüğüne dikkat çekmişti. Yellen, büyük miktarlardaki yasadışı fonların Amerikan mali sistemine girmesinden de yakınmıştı.

Hazine Bakanı Yellen'den özeleştiri
Kime ait olduklarını bilmeden paravan şirketler kurulmasına izin veren bazı Amerikan eyaletlerine atıfta bulunan Yellen, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "gri alanlar" üzerine "ışıkları parlatmalıyız" özeliştirisini de yapmıştı.

İsviçre ve Cayman Adaları vergi kaçırma mekanları mı?

Janet Yellen, "İsviçre ve Cayman Adaları, uzun zamandır dünyanın her yerindeki vergi makamlarının ilgi odağı oldu. Yolsuzluk veya yasa dışı faaliyetlerden kaynaklanan fonlar yalnızca yumuşak ve gizli mali düzenlemelere sahip ülkelere gönderildiği doğru değil.Bunlar piyasalarımıza da giriyor" açıklamasını yaptı.

Janet Yellen kimdir?

Janet Yellen‬, 13 Ağustos 1946 tarihinde New York, ABD'de dünyaya geldi. 1971 senesinde Yale Üniversitesi'nden mezun oldu.FED bünyesine dahil olmadan önce Berkeley Üniversitesi'nde İşletme Profesörü olan Yellen, 2010-14 yılları arasında FED Başkan Yardımcılığı yaptı.

Aynı zamanda Bill Clinton döneminde Beyaz Saray Konseyi EKonomik Danışma Başkanı ve FED San Francisco Başkanı görevlerini üstlendi. 6 Ocak 2014 tarihinde ABD Senatosu, Yellen'in adaylığını onayladı. Bu kurumun ilk kadın başkanı olarak 3 Şubat 2014 tarihinde yemin edip göreve başladı.
Yellen, ABD Hazine Bakanı görevini devam ettiriyor

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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