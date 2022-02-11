DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Analiz: Sahel'de Fransız etki alanı daralırken Rus etkisi artıyor
2022 e-sınav görevli ücreti | Ehliyet sınavı görevli ücretleri ne kadar? (Solan Başkanı-Gözetmen)
Libya Başbakanı Dibeybe: Görevimin başındayım
İSKİ 1. Olağanüstü Genel Kurulu zam gündemiyle toplanacak
2022 Kuran kursu öğreticisi alımı | Kuran kursu öğretmeni (öğreticisi) kaç kişi atanacak? Kuran Kursu öğreticisi atama sayısı kaç?
Morgan Freeman, THY'nin ikinci kez reklam yüzü oldu
Pera Palas'ta Gece Yarısı ne zaman? Pera Palas'ta gece yarısı konusu ve oyuncuları
Abdulkadir Selvi'den ‘İYİ Parti’nin adaylıkta eğilimi değişti’ iddiası
MB'nin beklenti anketi yayımlandı! İşte yıl sonu dolar tahmini
Maske Kimsin Sen? Final | 'Maske Kimsin Sen?' finalde kim kazandı? Maskelerin altındaki ünlüler kim çıktı?
2022 imam alımı ne zaman yapılacak? DİB imam ataması ne zaman başlayacak?
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 29 terörist etkisiz hale getirildi
Kovid geçirenler en çok bu ağrıdan şikâyet ediyor
İŞKUR 70 bin işçi ve personel alım ilanı | İŞKUR iş ilanına nasıl bakılır?
Tarım Kredi'den indirim kararı

TIMETURK / DÜNYA / ABD Kanada’yı kamyoncu protestolarına müdahale etmeye çağırdı

ABD Kanada’yı kamyoncu protestolarına müdahale etmeye çağırdı

ABD yönetimi, iki ülke arasında hayati öneme sahip ticaret yolunun aşı karşıtı protestocular tarafından tıkanması üzerine, Kanada hükümetine federal yetkilerini kullanması çağrısında bulundu.

3 Saat Önce
2022-02-11 10:10:37
ABD Kanada’yı kamyoncu protestolarına müdahale etmeye çağırdı

Kuzey Amerika'nın en işlek uluslararası kara sınır kapısı ve Detroit'teki otomobil üreticileri için de hayati bir tedarik yolu olan Ambassador Köprüsü'nün aşı karşıtı protestocularca kapatılması, iki ülkedeki otomobil üretimini durdurdu.

Kanada basınına yansıyan haberlere göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ve Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Kanadalı meslektaşlarına "ortak sınırdaki durumu çözmek için federal yetkilerini kullanmaları" çağrısında bulundu.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamalarda da Detroit ile Windsor arasındaki Ambassador Köprüsü'nün kapatılması yasa dışı olarak nitelendirildi ve protestoculardan evlerine dönmeleri istendi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, federal hükümetin, eyalet ve yerel güçlere, durumu kontrol altına almaları için yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Trudeau, "eylem, sınırın her iki tarafındaki işçilere ve ekonomilere gerçek zarar veriyor." dedi.

Windsor Belediye Başkanı Drew Dilkens de "protestocular gitmezse ileriye doğru bir yol olmalı. Bu, onları fiziksel olarak uzaklaştırmak anlamına geliyorsa fiziksel olarak uzaklaştırmak demektir ve biz bunu yapmaya hazırız." diye konuştu.

- Kamyoncuların GiveSendGo'dan protesto için yapılan bağışlara erişimi donduruldu

Bu arada, aşı karşıtı protestoculara destek için bir başka kitle fonlama sitesinde açılan bağış toplama kampanyası da Ontario Mahkemesi tarafından durduruldu.

Ontario hükümeti, Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden kamyoncuları desteklemek üzere çevrim içi bağış toplama platformu GiveSendGo'da açılan kampanyanın dondurulması için mahkemeye başvurdu.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford'un Sözcüsü Ivana Yelich, kampanyada toplanan 8,2 milyon Kanada dolarına erişimin dondurulması için Yüksek Adalet Mahkemesine yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve "Freedom Convoy 2022" ile "Adopt-a-Trucker" isimli kampanyalara erişimin durdurulduğunu açıkladı.

Aşı karşıtı protestocular için daha önce de gofundme.com isimli kitle fonlama sitesinde bağış kampanyası açılmış ve 10,1 milyon Kanada doları bağış toplanmıştı.

Toplanan bağışlardan sadece 1 milyon doları protestocuların kullanımına veren gofundme.com sitesi, kampanyayı site kurallarına uymadığı gerekçesiyle durdurmuş ve toplanan paraları da dondurmuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş