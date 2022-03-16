DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Resmi Gazete'de yayımlandı: 5 savcı görevinden ihraç edildi
Fitch, onlarca Rus bankasının notunu düşürdü
ABD kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyor
Barcelona, Spotify ile anlaştı: Camp Nou'un adı değişiyor
Biden'dan 1,5 trilyon dolarlık dev bütçeye onay
Çin’den 'Rusya-Ukrayna savaşını önceden biliyordu' iddialarına yanıt
Akaryakıta indirim geldi!
Zelenski’den sitem: Söz verilen uçaklar gönderilmedi
ABD'den Putin'i kızdıracak karar!
Otomotiv devlerinin milyarlarca dolarlık yatırımları risk altında
McDonald’s refahı ve ‘milli, insani yenilgi’
Yunan medyası: Atina'ya 'Türkiye ile anlaşın' baskısı yapılıyor
İsrail’in aradığı zanlı İstanbul'da yakalandı
ABD’deki evsizleri öldüren seri katil yakalandı
Ukrayna'dan 181 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

TIMETURK / DÜNYA / ABD kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyor

ABD kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyor

ABD Senatosu, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı.

48 Dakika Önce
2022-03-16 08:26:54
ABD kalıcı yaz saati uygulamasına geçiyor

Cumhuriyetçi Senator Marco Rubio sponsorluğunda sunulan tasarı, Senato Genel Kurulunda oy birliği ile kabul edildi.

Rubio yaptığı konuşmada, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, ancak tasarının yasalaşması durumunda uygulanmaya 20 Kasım 2023'te başlanacağını belirtti.

Söz konusu tasarı Temsilciler Meclisinden de onay alırsa, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş