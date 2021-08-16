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TIMETURK / DÜNYA / ABD, Kabil Havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacak

ABD, Kabil Havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacak

ABD yönetimi, Kabil'deki Amerikalıların güvenli şekilde tahliyesi için Hamid Karzai Havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacağını açıkladı.

4 Saat Önce
2021-08-16 06:03:50
ABD, Kabil Havalimanındaki hava trafik kontrolünü ele alacak

ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı ortak bir açıklama yaparak Kabil'deki Amerikalıların tahliyesine ilişkin son tedbirleri paylaştı.

Açıklamada, ABD'lilerin ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesini güvenli bir şekilde sağlayabilmek amacıyla Hamid Karzai Havalimanı çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı bilgisi verildi.

Bu kapsamda gelecek 48 saatlik süre içinde yaklaşık 6 bin askerin koruması altında söz konusu tahliye operasyonu gerçekleştirilecek. Bunun için de Kabil Havalimanındaki hava trafik kontrolü ele alınacak.

Açıklamada, söz konusu tahliye işleminin sadece birkaç gün içinde değil, sonraki günlerde de devam edeceği bilgisi verildi. ABD'ye destek olan 2 bin civarında Afgan'ın da ülkeden çıkarılacağına işaret edildi. Tüm güvenlik taramalarından geçirilmiş olan Afganların direkt olarak ABD'ye götürüleceği, henüz bu süreçleri tamamlamamış olanlar ise başka yerler bulunacağı bilgisi de açıklamada yer aldı.

CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bir savunma yetkilisi, yerel saatle pazar gecesinden itibaren hava trafik kontrolü dahil havalimanı çevresindeki tedbirlerin alınmaya başladığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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