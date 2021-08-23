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TIMETURK / DÜNYA / ''ABD, Kabil havalimanına giriş şartlarını değiştirdi''

''ABD, Kabil havalimanına giriş şartlarını değiştirdi''

ABD'nin kontrol altında tuttuğu Kabil'deki havalimanına giriş şartlarında değişikliğe gittiği iddia edildi.

1 Saat Önce
2021-08-23 11:44:43
''ABD, Kabil havalimanına giriş şartlarını değiştirdi''

CNN'in haberine göre ABD, Pazartesi gününden itibaren yalnızca ABD vatandaşlarının, diğer NATO ülkelerinden kişilerin ve yeşil kart sahiplerinin Kabil havaalanına girmesine izin verecek.

CNN'e konuşan kaynak ayrıca, Afganistan'daki NATO misyonu veya batılı ajanslar için çalışan ve ABD'nin Özel Göçmen Vizesi programına başvuran birçok Afgan'ın havaalanına giremeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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