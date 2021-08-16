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TIMETURK / DÜNYA / ABD, Kabil'e ilave 1000 asker daha gönderiyor

ABD, Kabil'e ilave 1000 asker daha gönderiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil'deki tahliye operasyonuna destek olması amacıyla Afganistan'a ilave 1000 asker daha göndereceklerini açıkladı.

24 Dakika Önce
2021-08-16 20:16:14
ABD, Kabil'e ilave 1000 asker daha gönderiyor

Pentagon Sözcüsü Kirby, Bakanlıkta basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, ABD'nin Kabil'de sürdürdüğü tahliye operasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Kabil'deki Amerikalıların ve ABD'ye destek olan Afganların tahliyesinin sağlanması amacıyla ülkeye ilave 1000 asker daha gönderme kararı aldıklarını ve tahliye işleminin güvenli bir şekilde yapılmasının tek amaçları olduğunu belirtti.

Sözcü, bu kararla ABD yönetiminin tahliye operasyonu için Afganistan'a gönderdiği ilave asker sayısının yaklaşık 6 bini bulduğunu ifade etti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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