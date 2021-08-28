''ABD, Kabil'deki CIA üssünü havaya uçurdu''

ABD ordusunun Kabil Havalimanı'ndaki saldırının hemen ardından giriştiği imha sırasında, bölgedeki CIA üssünün de havaya uçurulduğu belirtildi.

Eski ABD Savunma Bakanı ve eski ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Leon Panetta, ABD ordusunun ileride Afganistan'a geri dönmek zorunda kalacağını söyledi.

CNN yayınına katılan Panetta, patlamaların ABD'yi çok zor durumda bıraktığını kaydedip 13 ABD askerinin ölmesiyle Başkan Joe Biden ve yönetiminin şimdiye kadarki en kötü gününü geçirdiğini vurguladı.

Afganistan'dan çekilmenin ABD'yi çok tehlikeli bir pozisyona soktuğunu ifade eden eski CIA yöneticisi, "Sonuç olarak Afganistan'daki işimiz bitmedi. DEAŞ'ı kovalamamız gerekecek" dedi.

Biden'ın saldırının ardından sarf ettiği "Bu saldırıyı düzenleyenlere ve Amerika'ya zarar vermek isteyenlere mesajım şudur ki affetmeyeceğiz, unutmayacağız. Sizi yakalayacağız ve bunun bedelini ödeteceğiz" sözlerine dikkat çeken Panetta, "Bunu yapmalıyız" diye konuştu.

Haber Global'in aktardığına göre Panetta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"El Kaide, Taliban'la yeniden dirildiğinde muhtemelen geri dönmek zorunda kalacağız. Taliban, daha önce El Kaide'ye sığınak vermişti. Bunu büyük ihtimalle tekrar yapacaklar."

'KABİL ÜSSÜ TAMAMEN YOK OLDU'

New York Times gazetesi ise, ABD güçlerinin CIA'e ait Kabil'deki son üssü de yok ettiğini ve artık çekilmenin tamamlanmasını beklediğini bildiriyor.

Kabil Havalimanı çevresinde yer alan Eagle Base-Kartal Üssü, havalimanı çevresinde gerçekleşen patlamaların hemen ardından imha edildi. İntihar saldırılarının ardından arka arkaya duyulan patlamalardan biri, CIA üssünden geldi ve ABD kendi üssünü havaya uçurdu. CIA, imha haberleri üzerine yorum yapmayı reddetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.