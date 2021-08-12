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ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki görevlilerin tahliyesi için 3 bin asker gönderecek

TIMETURK / DÜNYA / ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki görevlilerin tahliyesi için 3 bin asker gönderecek

ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki görevlilerin tahliyesi için 3 bin asker gönderecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan'a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini bildirdi.

2 Saat Önce
2021-08-12 22:54:07
ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki görevlilerin tahliyesi için 3 bin asker gönderecek

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, basın brifinginde, ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinde çalışanların büyük bölümünün tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kirby, Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine Dışişleri Bakanlığı ile de koordine halinde söz konusu tahliye planlarının yapıldığını ve amaçlarının elçilik çalışanlarının güvenli şekilde Hamid Karzai Havalimanı'na getirilip oradan da ABD'ye ulaştırılması olduğunu belirtti.

Kirby, Kabil'de halen 650 civarında ABD askeri bulunduğunu, söz konusu 3 bin askerlik takviyenin, tamamen tahliye amacıyla ülkeye gittiğini vurguladı.

İlgili askerlerin, halen ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde görevde olduklarını ve 24 ila 48 saat arasında Hamid Karzai Havalimanı'nda olacaklarını belirten Kirby, söz konusu görevin, hiçbir şekilde bir çatışma görevi olmadığını ifade etti.

Kirby, havalimanında halen Türk askerlerinin yanı sıra sınırlı sayıda ABD askerinin de görev yaptığını ve tahliye işleminin güvenli bir şekilde gerçekleşebilmesi için tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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