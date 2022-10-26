ABD, Japonya ve G. Kore'den tehdit: Karşılık veririz

Kuzey Kore'nin yeni bir füze denemesi gerçekleştirmesi halinde ABD, Japonya ve Güney Kore'nin karşılık vereceği açıklandı.

Kuzey Kore uyarıları dikkate almadan tekrar füze denemesi yapması halinde ABD, Japonya ve Güney Kore'den daha önce benzeri görülmemiş bir karşılık bulacağı belirtildi. Üç ülke Kuzey Kore'nin ilk kez nükleer bomba denemesinden endişeli.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Cho Hyun-dong, "Eğer Kuzey Kore, yedinci nükleer denemeyi gerçekleştirirse daha önce benzeri görülmemiş bir karşılık vermenin gerekli olacağına karar verdik" açıklamasında bulundu.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ise Japonya ve Guney Kore'nin korunması için nükleer dahil askeri kapasitelerinin tamamını kullanacaklarını ifade etti.