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ABD istihbaratını gafil avladı
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TIMETURK / DÜNYA / ABD istihbaratını gafil avladı

ABD istihbaratını gafil avladı

Çin'in Ağustos ayında gerçekleştirdiği nükleer harp başlığı taşıma kabiliyetine sahip hipersonik füze denemesinin ABD istihbaratını 'gafil avladığı' öne sürüldü.

2 Saat Önce
2021-10-17 16:31:00
ABD istihbaratını gafil avladı

İngiliz Financial Times gazetesi Çin'in, Ağustos ayında dünyanın etrafını bir kez turlayan bir hipersonik füze testi icra ettiğini bu testin, ABD'li istihbarat servislerini gafil avladığını öne sürdü. Çin ordusunun hedefine doğru alçalmadan önce alçak yörüngeli uzayda uçan hipersonik bir süzülme aracı taşıyan bir roket fırlattığı açıklandı.

Financial Times'a konuşan ve ismi açıklanmayan 5 istihbarat kaynağı, Çin'in gerçekleştirdiği füze testinde hedefin başarıyla vurulamadığını açıklarken, ancak buna rağmen ı Çin'in hipersonik silahlar konusunda “şoke edici” bir gelişme kaydettiğini ve ABD'nin bunun farkında olmadığını vurguladı.

‘BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLDU'

Test hakkında konuşan bir kaynak “Bunu nasıl yaptıkları hakkında hiçbir fikrimiz yok.” ifadelerinde bulunurken, ‘Test, Çin'in hipersonik silahlarda şaşırtıcı ilerleme kaydettiğini ve ABD yetkililerinin fark ettiğinden çok daha ileri olduğunu gösterdi' dedi.

Çin'in gerçekleştirdiği füze testinin ABD'li yetkilileri arasında krize yol açtığı belirtildi. Çin'in modernizasyon faaliyetlerini küçümseyen ABD için bu durumun “büyük bir sürpriz” olduğu vurgulandı.

ABD'li yetkililere göre ise Pekin yönetimi, yeni bir silah daha geliştiriyor olabilir. ABD Hava Kuvvetleri Sekreteri Frank Kendall, geçen ay yaptığı açıklamada, Pekin yönetiminin yeni bir silah geliştirdiğini söylemiş, “uzaydan küresel saldırı potansiyeli” de dahil olmak üzere büyük ilerlemeler kaydettiğini ifade etmişti.

Daha önce Pentagon, ABD'nin ses hızının beş katından daha yüksek hıza sahip hipersonik füze denemesini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Uzmanlara göre ABD, Rusya ve Çin en kapsamlı hipersonik füze programlarına sahipken, Rusya ve Çin, bu açıdan ABD'nin önünde yer alıyor. Mayıs ayında Rusya, bazılarının İngiltere ve Galler büyüklüğündeki alanları yok edebilecek kadar olan üç “yenilmez” hipersonik “Şeytan 2” füzesini test ettiğini açıklamıştı.

Sözcü Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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