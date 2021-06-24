ABD istihbaratı: Taliban, 6 ay sonra Kabil'i ele geçirebilir

ABD istihbaratı tarafından yapılan yeni bir değerlendirmeye göre Taliban güçleri, ABD ve NATO askerleri ülkeden çekildikten 6 ay sonra başkent Kabil'i ele geçirebilir. Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Gurzivan ilçesi de Taliban'ın kontrolüne geçti.

ABD istihbaratı tarafından yapılan yeni bir değerlendirmeye göre Taliban, ABD ve NATO askerleri ülkeden çekildikten 6 ay sonra başkent Kabil'i ele geçirebilir.

Wall Street Journal, ABD istihbarat kurumları tarafından yapılan yeni değerlendirmenin, eski değerlendirmelere kıyasla daha karamsar olduğunu ve ordunun analizleriyle daha yakın sonuçlar öngördüğünü ifade etti.

Gazete, bu değişikliğe Taliban'ın geçen hafta Afganistan'ın kuzeyindeki birçok noktayı ele geçirmesinin etkili olmuş olabileceğini belirtti. Haberde Afganistan ordusunun birçok kasabada çatışmaya girmeden Taliban'a teslim olduğunu belirtti.

Afgan güçlerinin büyük bölümünün bölgeden çekilirken güvenli çıkış hakkı karşılığında silahlarını ve teçhizatlarını geride bıraktığı ifade edildi.

Son değerlendirmede ABD istihbarat kurumları Eşref Gani hükümetinin ABD askerleri ülkeden çıktıktan sonra 2 yıl kadar ayakta kalabileceğini düşünüyordu. ABD, 1975'te Vietnam'dan çekildikten sonra da Saigon yaklaşık bu kadar sürede düşmüştü.

Yeni değerlendirmeye göre ise ABD istihbaratı, Afgan hükümeti ve başkent Kabil'in askerler tamamıyla çekildikten sonra 6 ila 12 ay arasında düşeceğini öngörüyor.

Gurzivan ilçesi de Taliban'ın kontrolüne geçti

Öte yandan Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gurzivan ilçesinde Taliban kontrolü ele geçirdi.

Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri, basına yaptığı açıklamada, militanların, Gurzivan ilçesine dün akşam saatlerinde saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu ilçe merkezinin Taliban kontrolüne geçtiğini ifade eden Nuri, çıkan çatışmada her iki tarafın da kayıp verdiğini belirtti.

Nuri, ilçe merkezindeki 200'den fazla güvenlik görevlisinin Taliban'a teslim olduğunu kaydetti.

- 130 Taliban üyesi hükümete teslim oldu

​​​​​​​Herat Valisi Abdul Sabur Kani, Herat'ın Zirkuh ilçesinde devlet güçlerine karşı savaşan 130 militanın silahlarıyla birlikte teslim olduğunu aktardı.

Kani, söz konusu militanların teslim olmasının bölgenin güvenliğine olumlu etki yapacağını vurguladı.

- Şiddet olayları arttı

Ülkede barış süreci belirsizliğini korurken, saldırılar devam ediyor.

Taliban militanları, 21 Haziran'da, ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda ise ülke genelinde Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 35'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

Yerel yetkililerden alınan bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadarındaki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.