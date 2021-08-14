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ABD istihbaratı: Taliban 3-5 gün içinde Kabil'i kuşatabilir

ABD istihbaratının, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 3 gün ile 1 hafta arasında kuşatabileceği yönünde değerlendirme yaptığı bildirildi.

4 Dakika Önce
2021-08-14 01:12:23
ABD istihbaratı: Taliban 3-5 gün içinde Kabil'i kuşatabilir

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CNN'in bir Amerikan istihbarat değerlendirmesine atıf yapan ve adı açıklanmayan bir ABD'li diplomatik kaynağa dayandırdığı habere göre, Taliban'ın 3 gün ila 1 haftada Kabil'i kuşatma altına alabileceği senaryosu Washington'da değerlendiriliyor. Daha önce Taliban'ın Kabil'i izole edebileceği süre için daha uzun bir periyot öngören ABD'li istihbarat kurumları, Taliban'ın hızlı ilerleyişi karşısında bu süreyi 1 haftaya kadar indirmiş oldu.

Taliban'ın ilerleyişi karşısında herhangi bir adım atmayan Joe Biden yönetimi ise önceliğini Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliye edilmesine vermiş durumda.

Öte yandan aynı habere göre ABD'nin Kabil Büyükelçiliğindeki personele "hassas tüm materyallerin yok edilmesi" talimatı verildiği kaydedildi.

Elçilik personeline gönderilen ve CNN tarafından görülen notaya göre, ABD'li yetkililer, söz konusu materyallerin propaganda amacıyla kullanılmasının önüne geçmek için bu yönde bir adım atma kararı aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dünkü basın brifinginde, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesine ilişkin 3 bin ABD askerinin katıldığı operasyonun başladığını ve ülkedeki birliklerine herhangi bir saldırı olması halinde karşılık vereceklerini belirtmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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