ABD istihbaratı: Moskova kukla yönetimler kuracak

Amerikan istihbaratı Ukrayna-Rusya çatışmasına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

ABD istihbaratı Moskova yönetiminin, Ukrayna'nın Luhansk, Donetsk ve Herson'u ilhak edeceğini, sahte referandumlar düzenleyerek bu bölgelerde Rusya'ya bağlı "kukla yöneticiler" başa getireceğini öne sürdü.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Moskova yönetiminin savaş stratejilerine ilişkin yeni iddialar öne sürülüyor. Amerikan istihbaratı Rusya'nın Donetsk, Luhansk ve Herson'a odaklandığını, bu üç bölgeyi ilhak etmeye hazırlandığını öne sürdü.

İddia, ABD'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü Büyükelçisi Michael Carpenter tarafından ortaya atıldı.

"Kukla yönetimler kurulacak"

Doğuda Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra, güneyde Herson'un ilhak edileceğini savundu. Rusya'nın sahte referandumlar düzenleyerek bu bölgelerde kendine bağlı "kukla yönetimler" kuracağını öne sürdü. Moskova'nın denetiminde olacak kukla liderlerin de bu bölgelerin başına geçerek, Ukrayna'yı kontrol etmek için çalışacaklarını aktardı.

Michael Carpenter Rusya'nın planının başarılı olamayabileceğini ifade etti.

Donetsk ve Luhansk kısmen Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin kontrolünde bulunuyor. Herson ise 15 Mart'tan bu yana Rusya'nın kontrolünde.

TRTHaber .