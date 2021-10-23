ABD istihbaratı: Güç dengeleri değişecek

18 ABD istihbarat teşkilatının tümü, iklim değişikliğinin ABD'ye ve küresel güvenliğe oluşturduğu tehdit konusunda 27 sayfalık bir raporla ilk ortak uyarılarını yayımladı.

Raporda, iklim değişikliğinin neden olabileceği felaketlerin küresel istikrarsızlığa neden olacağı belirtilirken, gezegenin güç dengesini değişebileceği ifade ediliyor.

ABD'deki istihbarat örgütleri, tüm dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ile ilgili, ilk kez hazırlanan 'İklim Değişikliği ile ilgili Ulusal İstihbarat Tahmini' ortak bildirisini yayımladı.

Hazırlanan 27 sayfalık raporda, iklim değişikliğinin fiziksel etkiler, dolayısıyla bu zorluğa nasıl yanıt verileceği konusunda jeopolitik gerilimler arttıkça, ABD ulusal güvenlik çıkarlarına yönelik riskler de artıracak.

ABD istihbarat teşkilatlarının raporunda, gelişmekte olan ülkelerin, ABD'nin diplomatik, ekonomik, insani ve askeri kaynaklarından ek talepler isteyeceği, gerekli önlemleri finanse edememeleri halinde de, iklim değişikliğinin en ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya kalacakları belirtiliyor.

Rapor, güvenlik, ekonomik ve askeri risklerin ne zaman ve nerede ortaya çıkabileceğini belirlemek için iklim tahminlerine de yer veriyor. Arktik buzul tabakası geri çekilirken, Kuzey Kutbu denizindeki nakliye rotaları ve bölgedeki kaynakların artık uluslararası çekişmelerin yuvası olma riski altında olduğu düşünülüyor.

Pakistan-Hindistan

Orta Doğu, Güney Asya, Orta Afrika, Orta Amerika ve Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri, iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça savunmasız bölgeler olarak görülüyor.

Raporda örneğin, Pakistan'ın su kaynağının, Hindistan'daki bölgelerden gelen buzul erimesine büyük ölçüde bağımlı olduğunu ve bunun iki ülke arasındaki gerilimi artırabileceğini belirtiyor.

Güç dengesi değişebilir

Raporda iklim değişikliği nedeniyle yaşanacak göçlerin, bir başka önemli endişe kaynağı olduğu belirtilirken, dünyanın dört bir yanındaki yüksek nüfuslu alanlardan oluşan bölgelerin, yaşanamaz hale gelebileceği ve insanları göçe zorlayabileceği ifade ediliyor.

İstihbarat teşkilatlarına göre, iklim değişikliği Orta Amerika'daki mahsul verimini zaten etkiledi ve bu durum şu anda ABD'nin güney sınırına kitlesel göçte önemli bir rol oynuyor.

Raporda, iklim değişikliğinin küresel istikrarsızlığa neden olacağı belirtilirken, bu durumun gezegendeki güç dengesini değiştirebileceği ifade ediliyor.

İklim konusunda eylemsizliğin sonucu küresel ölçekte korkunç olsa da, raporda hükümetlerin, orduların ve çok uluslu şirketlerin yaklaşan iklimle ilgili felaketlerin en kötüsünü nasıl önleyebileceğini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Rapor, temiz enerji teknolojisinin gelişimini hızlandırma ve karbon salınımını azaltma ihtiyacına dikkat çekiyor.

Raporda ayrıca, iklim değişikliğinin insanlık için en büyük güvenlik riskini oluşturduğu kabul edilirken, kontrolsüz bırakılırsa, büyük nüfusları yerlerinden edeceği veya yok edeceği; ekonomileri mahvedecek ve gerilimleri tırmandıracağı belirtiliyor.

Star

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.