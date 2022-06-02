ABD istihbarat raporunda Putin'le ilgili 2 flaş iddia

Newsweek dergisine konuşan üç ABD'li istihbarat lideri, Rusya lideri Putin'in geçen nisan ayında ilerlemiş kanser için tedavi gördüğünü aktardı. Yetkililer, Putin'e Mart ayında suikast girişiminde bulunulduğunun da doğrulandığını ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun ABD'deki Biden yönetimi yetkilileri arasında Mayıs ayı sonunda sunulan '4. kapsamlı değerlendirmeden sonra' yoğun tartışma konusu haline geldiği belirtildi.

Newsweek'e konuşan üç ABD'li istihbarat lideri, rapora göre Putin'in nisan ayında ilerlemiş kanser için tedavi gördüğünü aktardı.

Yetkililer, raporda Putin'e Mart ayında suikast girişiminde bulunulduğunun da doğrulandığını ifade etti.

Üç farklı istihbarat kurumunu temsil eden yetkiler, Putin'in giderek paranoyaklaştığını ve bunun Ukrayna'daki durumu daha da öngörülemez yaptığını belirtti.

Kaynaklardan biri, ''Putin iktidara güçlü bir şekilde tutunmaya devam ediyor ama artık koltuğa hakimiyeti garanti değil. Kremlin'in içinde herkes onun döneminde hiç yaşanmamış seviyede daha iyi bir yerelere gelmeye çalışıyor. Sonun yakın olduğunu seziyorlar'' dedi.

Üç kaynak da Putin artık daha izole bir hayat yaşadığı için ABD'nin Rus liderin durumu ve sağlığını değerlendirmekte artık daha da zorlandığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geçen hafta, Putin'in hasta olduğunu iddialarını yalanlayarak, "Putin'i ekranlarda izleyebilir, konuşmalarını okuyabilir ve dinleyebilirsiniz" demiştii. .