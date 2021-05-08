DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sadık Han ikinci kez Londra Belediye Başkanı oldu
Erzurumspor teknik direktör Yılmaz Vural ile yollarını ayırdı
Orta Doğu Dörtlüsü, İsrail'e itidal çağrısı yaptı
Crabs Media Kurucusu Hüseyin Cesur; Profesyonel Dijital Ajanslarla Çalışmak Daha Fazla Avantaj Sağlıyor
Sağlık Turizmi Direktörü Mehmet Hanefi; Ozonfue Saç Ekiminin Daha Başarılı Sonuçları Olduğunu Söyledi
Katar Emiri Temim: İsrail'in saldırılarını durduracak her türlü rolü oynamaya hazırız
Burak Önal; Dijital Pazarlama Ajansı Crabs Media 24 Ülkeye Hizmet Veriyor
Ödüllü Hekim Doç. Dr. Cengiz Eriş’ten Eğitim Ve Kariyer Konusunda Bilgi
Doç. Dr. Orhan Bat Kimdir?
İsrailli milletvekili: Filistinlilere müdahalede gerçek mermi kullanılmalı
Black Fashion CEO’su Berkay Yıldız Yeni Sezonla İlgili Açıklamalar Yaptı!
Op. Dr. Ekrem Keskin Burun Estetiği Avantajları Nelerdir?
Minimum enerji maksimum tasarruf
İHH, 2007 yılından bu yana Katarakt ameliyatları ve sağlık yardımları yapıyor
Erdoğan'dan İslam ülkelerine Mescid-i Aksa ve Kudüs çağrısı

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

BURSA

20:13

04:06
20:13
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:58

03:52
19:58
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:40

03:37
19:40
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
19:24
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:09

03:20
19:09
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:16:00

İftar vakti

ANKARA

19:58

03:52
SAHUR
19:58
İFTAR

ERZURUM

19:24

03:19
SAHUR
19:24
İFTAR

ABD, İsrail şiddetini doğrudan kınayamadı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan açıklamada, Kudüs'teki şiddet kullanımı konusunda İsrail polisini doğrudan kınanmadı. Price açıklamasında, artan şiddetin sona ermesi konusunda hem İsrail hem de Filistin tarafına 'sükunet' çağrısında bulunulması dikkati çekti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
08.05.2021 08:50:47
ABD, İsrail şiddetini doğrudan kınayamadı!

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçınan ABD Dışişleri Bakanlığı, "ABD, Harem-i Şerif ve Şeyh Cerrah bölgesi dahil Kudüs'te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişelidir. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, fakat özellikle ramazanın son günlerine girilirken bu şekilde kan dökülmesi rahatsız edicidir." açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ve Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinlilere yönelik şiddet kullanmasına ilişkin bir açıklama yapıldı.

Kudüs'teki şiddet kullanımı konusunda İsrail polisinin doğrudan kınanmadığı açıklamada, artan şiddetin sona ermesi konusunda hem İsrail hem de Filistin tarafına "sükunet" çağrısında bulunulması dikkati çekti.

Açıklamada, "ABD, Harem-i Şerif ve Şeyh Cerrah bölgesi dahil Kudüs'te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişelidir. Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz, fakat özellikle ramazanın son günlerine girilirken bu şekilde kan dökülmesi rahatsız edicidir. Buna, cuma günü İsrail askerlerine yapılan saldırı ve buna mukabil Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik saldırılar dahildir ve bunları kesin bir şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Şiddetin sona ermesi için hem İsrail hem de Filistinli yetkililere çağrı yapılan açıklamada, tüm tarafların provokatif eylem ve söylemlerden kaçınması gerektiği kaydedildi.

Harem-i Şerif'in tarihi statüsünün, hem sözde hem de uygulamada korunmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, "İlgili liderler tüm şiddet eylemlerini reddetmeli, tüm Kudüs sakinlerinin güvenliği sağlanmalı ve tüm failler sorumlu tutulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Şeyh Cerrah konusunda İsrail tarafına uyarı

ABD'nin bölgede gerginliği artıracak tek taraflı adımları desteklemediği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirme yapıldı:

"Çoğu, nesillerdir orada yaşayan Kudüs'ün Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması durumundan dolayı da derin şekilde endişeliyiz. Yetkililere, Şeyh Cerrah mahallesi sakinlerine şefkat ve saygı ile davranma, bu karmaşık tarihi davaları kendi bütünlüğü içinde ele alma ve gerçek insanların hayatını nasıl etkilediğini değerlendirme çağrısı yapıyoruz."

Ayrıca Batı Şeria'da devam eden ev boşaltma, yeni yerleşim yerleri inşası veya yıkımı ve terör eylemlerinin, bölgede barışı zora soktuğu belirtilen açıklamada, ABD'nin hem İsrailli hem de Filistinli yetkililerle yakın temas halinde olduğu ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, dün akşam İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı ve Şeyh el-Cerrah mahallesinde Filistinlilere yönelik saldırılarında 205 Filistinlinin yaralandığı, bunlardan 88'inin Kudüs'teki hastanelere kaldırıldığı ifade edilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan