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ABD: İsrail'in saldırılara karşı kendini savunma hakkı var

Gazze şeridinde tansiyon yükselmeye devam ederken Pentagon’dan İsrail’e destek mesajı geldi.

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10.05.2021 23:08:50
ABD: İsrail'in saldırılara karşı kendini savunma hakkı var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Gazze'den İsrail'e roket fırlatılmasını "kabul edilemez" olarak nitelerken, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mecid-i Aksa'da İsrail polisinin ibadet eden Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından kaygılı olup olmadığına yönelik soru üzerine "İsrail'e sorulsa daha iyi olur." dedi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı basarak Filistinli sivillere karşı başlattığı şiddet tırmanmaya devam ederken, ABD yönetimi bu şiddet olaylarını görmemeyi tercih ediyor.

Günlük basın toplantısında Kiby, Gazze'den İsrail'e fırlatılan roketlere ilişkin "Bugün Gazze'den İsrail'e yapılan roket saldırısı kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahiptir. Burada da bakanlık olarak İsrail'in kendini savunma ve koruma konusundaki ihtiyaçları konusunda iş birliği yapmaya hazırız." dedi.

Bir gazetecinin "İsrail'in Kudüs'te silahsız Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmasından endişeli misiniz? sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun İsrail'e sorulmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Açıkçası masumların öldürüldüğünü görmek istemiyoruz. Kimse şu şiddet seviyesini görmek istemiyor ancak (daha önce) verdiğim yanıtta da söylediğim gibi bu roket saldırıları kabul edilemez. İsrail kendini savunma hakkına sahip."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan