ABD: İsrail'in kendini savunma hakkına destek veriyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile telefonda görüştü.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Austin'in, İsrailli mevkidaşı Gantz ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

Kirby, "Bakan Austin, Bakanlığın, İsrail'in kendini ve halkını savunma konusundaki meşru hakkına verdiği güçlü desteği iletti ve İsrailli sivilleri hedef alan Hamas ve diğer terör gruplarının roket saldırılarını güçlü bir şekilde kınadı." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kiby, Bakan Austin'in İsrailli mevkidaşına tüm tarafların sükuneti tesis etmek için gerekli adımları atmasının önemini yinelediğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.