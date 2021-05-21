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ABD: İsrail'e sağladığımız güvenlik yardımlarında değişiklik yapma planımız yok

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin İsrail'e sağladığı güvenlik yardımlarında değişiklik yapma planları olmadığını açıkladı.

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21.05.2021 23:01:35
ABD: İsrail'e sağladığımız güvenlik yardımlarında değişiklik yapma planımız yok

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgede yaşananlarla ilgili en başta koyduğu hedefin, gerginliğin düşürülmesi olduğunu vurgulayan Psaki, baştan bu yana "sessiz ve yoğun" bir diplomasiyle çözüm odaklı çalıştıklarını belirtti.

"Müttefik ve ortaklarımıza meydan okumayız" mesajı

Psaki, birçok Demokrat ismin Biden'ı İsrail'e gerekli tepkiyi göstermediği için eleştirdiğinin anımsatılması üzerine, "Biden ve ekibi çözüm için en iyi yolun, müttefik ve ortaklarımıza meydan okuma değil yakın koordinasyon içinde olmak olduğunu biliyor. Doğru zaman geldiğinde gerginliğin azaltılması çağrısında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Bazı Demokrat Kongre üyelerinin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulması için harekete geçmesine ilişkin Psaki, "İsrail'e sağladığımız güvenlik yardımlarında değişiklik yapma planımız yok. Ancak Biden konuya birkaç açıdan yaklaşmamız gerektiğini düşünüyor. İsrail'in güvenliğini desteklemek tabii ki bunlardan birisi. Ancak diğer taraftan da Gazze'nin yeniden inşası için yardım sağlıyoruz, BM'nin bu konudaki çabalarına destek veriyoruz." diye konuştu.

Psaki, Biden'ın bölgede ateşkes sağlanması için yoğun çabalar harcadığının altını çizerek, "Her iki taraftan da ateşkese ilişkin güçlü taahhütler aldık. Bu konuyu çok yakından izlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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