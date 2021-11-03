''ABD, İran petrol tankerine el koymaya çalıştı''

ABD'nin Umman Denizi'nde bir İran petrol tankerine el koymaya çalıştığı ancak başarısız olduğu iddia edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, ABD, Umman Denizi'nde İran petrolünü taşıyan bir tankere el koyup, geminin taşıdığı petrolü başka bir tankere yükledikten sonra tankeri bilinmeyen bir noktaya götürdü.

Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin el koyduğu petrol tankerine helikopterle indirme operasyonu gerçekleştirdi. Tankerin kontrolünü ele geçiren Devrim Muhafızları üyeleri, tankeri İran kara sularına yönlendirdi.

OLAYLA İLGİLİ GÖRÜNTÜLER DAHA SONRA PAYLAŞILACAK

Haberde ayrıca, ABD donanmasının tankeri yeniden ele geçirmek için birkaç helikopter ve savaş gemisiyle müdahale etmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu ifade edildi.

Söz konusu tankerin şu anda İran kara sularına getirildiği duyuruldu.

Olayla ilgili görüntüler kısa zaman içerisinde paylaşılacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.