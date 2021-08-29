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TIMETURK / DÜNYA / ABD ile Taliban arasında ''güvenli geçiş'' anlaşması

ABD ile Taliban arasında ''güvenli geçiş'' anlaşması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve Afgan ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini bildirdi.

53 Dakika Önce
2021-08-29 15:25:34
ABD ile Taliban arasında ''güvenli geçiş'' anlaşması

Sullivan, 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da ABD elçilik varlığının bulunmayacağını ifade etti.

ABD'nin, karada kalıcı askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terörizm tehdidini önleyebileceğini belirten Sullivan, IŞİD'e karşı daha fazla operasyon yapılmasının değerlendirildiğini söyledi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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