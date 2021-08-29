ABD ile Taliban arasında ''güvenli geçiş'' anlaşması
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve Afgan ortaklarına 31 Ağustos'tan sonra güvenli geçiş izni vereceğini bildirdi.
2021-08-29 15:25:34
Sullivan, 1 Eylül itibarıyla Afganistan'da ABD elçilik varlığının bulunmayacağını ifade etti.
ABD'nin, karada kalıcı askeri varlığı olmadan da Afganistan'daki terörizm tehdidini önleyebileceğini belirten Sullivan, IŞİD'e karşı daha fazla operasyon yapılmasının değerlendirildiğini söyledi.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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