ABD ile Fransa arasında 'AUKUS krizi'

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurmasının ardından Fransa'dan gelen tepkilere ABD yanıt verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 'Paris yönetimi anlaşmadan haberdardı' dedi.

ABD, İngiltere ve Avustralya'nın güvenlik iş birliği anlaşmasının ardından Fransa tepki gösterdi, Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian "sırtımızdan vurulduk" dedi.

Fransa Washington'a tepki olarak, Cheaspeake Muharebesi'nin 240. yıldönümü galasını da iptal etti.

1781'de Fransa ile İngiltere arasında Virginia açıklarında yapılan muharebe, Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nda önemli bir dönüm noktasıydı.

Fransa'nın çıkışına Washington'dan yanıt geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki "Paris yönetimi anlaşmadan haberdardı" dedi.

Dışişleri Bakanı Blinken da anlaşma konusunda son iki gün içinde Fransız mevkidaşı ile temas kurduğunu söyledi.

Anlaşmaya Avrupa Birliği de tepkili.

Yüksek Temsilci Josep Borrell, kararla ilgili bilgilendirilmediklerini söyledi.

Yaşananların, Avrupa Birliği'nin kendi savunma ve güvenlik stratejilerini geliştirmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

AUKUS Fransa'yı kızdırdı

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile katıldığı sanal basın toplantısında ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

AUKUS anlaşmasının devreye girmesi ile Avustralya'nın 2015 yılından beri Fransa ile yürüttüğü, maliyeti başta 43 milyar dolar olup daha sonra 90 milyar dolara ulaşan ve ülkede tartışmalara neden olan Taarruz Denizaltı Programı da rafa kalkmış oldu.

Bu duruma tepki veren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.