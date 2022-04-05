'ABD için yıkıcı, dünyanın en tehlikeli adamı'

CNN, Biden'ın FOX’un patronu Murdoch hakkındaki sözlerini paylaştı

Amerikan CNN televizyonu New York Times muhabirlerinin çıkaracağı kitaba ilişkin bazı detayları paylaştı. Kitapta ABD Başkanı Biden'ın, Amerikan Fox televizyonunun sahibi Rupert Murdoch için "dünyanın en tehlikeli adamı" dediği iddia edildi.

Amerikan New York Times gazetesinin muhabirleri, hazırladıkları bir kitapla ABD Başkanı Biden'ın kapalı kapılar ardında söylediği bazı sözleri paylaştı.

"ABD'de en yıkıcı güçlerden biri"

CNN televizyonunun yayınladığı detaylara göre Biden, Fox televizyonunun sahibi ve medya patronu Rupert Murdoch için "dünyanın en tehlikeli adamı" yorumunda bulundu.

Kitaba ilişkin detaylardan biri de Biden'ın Amerikan Fox Medya Kuruluşu'na ilişkin yorumları oldu.

Biden'ın Fox News için "ABD'de en yıkıcı güçlerden biri" dediği iddia edildi. Amerikan Başkanı'nın bu sözleri 2021 yılında sarf ettiği duyuruldu.

Beyaz Saray'dan yorum yok

New York Times muhabirlerinin çıkaracağı kitabın Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

TRTHaber .