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ABD için felaket uyarısı! Deniz seviyesi yarım metre yükselecek

ABD’de yayımlanan resmi bir raporda, ülkenin körfez bölgesi ile doğu kıyı şeridindeki denizlerin gelecek 30 yılda 25 ila 45 santimetre yükselebileceği tahmininde bulunuldu.

24 Dakika Önce
2022-02-16 00:13:18
ABD için felaket uyarısı! Deniz seviyesi yarım metre yükselecek

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresince (NOAA) yayımlanan 111 sayfalık raporda, ülkenin kıyı bölgelerindeki deniz seviyesinin gelecek 30 yılda 20'nci yüzyılın tamamında olduğu kadar yükseleceği belirtildi.

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Raporda, ülkenin Atlantik Okyanusu şeridinde suların 25 ila 30 santim yükseleceği kaydedilirken, Louisiana ve Teksas gibi Karayip Körfezi bölgesi eyaletleri kıyılarında ise yükselmenin 45 santimetreye kadar çıkabileceği öngörüsü yapıldı.

NOAA Direktörü Nicole LeBoeuf, kıyılardaki su seviyesinin yükselmesinin maliyetinin büyük olacağını vurgulayarak, "Emin olun deniz seviyesi yükselmesi üzerimizde." ifadesini kullandı.

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Amerikan ekonomisinin büyük bir bölümünün ve nüfusun yüzde 40'ının kıyı şeridinde olduğuna dikkati çeken LeBoeuf, ilgili kıyılardaki birçok yerleşim yerinin güneşli günlerde bile düzenli olarak maliyetli sel baskınlarıyla karşı karşıya kalacağı uyarısı yaptı.

Raporda, deniz seviyesi yükselmelerinin, çöken kara parçaları, akıntılar ve buzların erimesinden kaynaklanan sular nedeniyle bazı bölgelerde diğerlerinden daha fazla etkili olacağına işaret edildi.

ABD'de küresel ortalamadan biraz daha fazla deniz seviyesi artışı görüleceği belirtilen raporda, ülkedeki en büyük yükselişin körfez ve doğu kıyılarında olacağı, batı kıyısı ve Hawaii'nin ise ortalamanın altında etkileneceği kaydedildi. AA .

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