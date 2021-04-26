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ABD, Hindistan'a koronavirüs yardımı yapacak

ABD Başkanı Biden, ABD'nin koronavirüs salgını dolayısıyla zor durumda olan Hindistan'a yardım edeceklerini duyurdu.

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26.04.2021 00:03:30
ABD, Hindistan'a koronavirüs yardımı yapacak

Sosyal medya hesabından Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın paylaşımını alıntılayan Biden, "Tıpkı hastanelerimiz salgının erken aşamalarında zor durumda kaldığında Hindistan ABD'ye yardım gönderdiği gibi biz de Hindistan'a ihtiyaç anında yardım etmeye kararlıyız" dedi.

Sullivan ise paylaşımında Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamasını paylaşarak, mevkidaşı ile yakın temas halinde olacakları konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

İki Ulusal Güvenlik Danışmanı telefon görüşmesinde Hindistan'da artan COVID-19 vaka sayılını ele almış ve ABD'nin yardımını görüşmüştü.

Hindistan, en çok vaka ve ölü sayısı görülen ikinci ülke

Görüşmeye ilişkin açıklamada, ABD'nin Hindistan'a "Covishield" aşısı için hammadde, COVID-19 hastalarının tedavilerinde terapi ilaçları ve sağlık çalışanları için koruma malzemeleri sağlanması için kaynakların belirlendiği ifade edilmişti.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada ABD bulunurken, 16 milyon 960 bini aşkın vakayla Hindistan ikinci sırada yer alıyor.

Günlük COVID-19 vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ise ölü sayısı 192 bini aşmış durumda.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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