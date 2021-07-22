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ABD: Hedefimiz Kuzey Kore'yi nükleersizleştirmek

Japonya, ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'nin nükleersizleştirilmesine yönelik iş birliği mesajı

3 Saat Önce
2021-07-22 08:32:51
ABD: Hedefimiz Kuzey Kore'yi nükleersizleştirmek

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Japonya, ABD ve Güney Kore, Çin'in baskısını artırdığı Tayvan Boğazı'nda istikrarın korunması ve Kuzey Kore'nin nükleerden tamamen arındırılması konularında yakın iş birliğinin sürdürülmesinde anlaştı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ve Güney Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Choi Jong Kun ile Tokyo'da bir araya gelen Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mori Takeo, bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kuzey Kore'nin nükleerden arındırılmasına yönelik yakın iş birliği yapılmasında mutabakata varan taraflar, Washington'un Pyongyang yönetimi ile bu konudaki diyalogları sürdürmesine yönelik yeni öneriler sunma kararı aldı.

Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korunmasına yönelik iş birliğinin altının çizildiği görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sherman, uluslararası hukuku baltalayacak olası hareketlere ortak şekilde karşı çıkılacağını söyledi.

Sherman, "Ülkelerin ABD'nin menfaatlerine karşı gelecek ya da müttefiklerimizi tehdit edecek hareketlerde bulunması halinde omuz omuza vererek bu meydan okumaları cevapsız bırakmayacağız." diye konuştu.

Kuzey Kore ile olası diyalog fırsatlarına değinen Sherman "ABD, Kuzey Kore ile ilişki kurmaya hazır olduğuna yönelik net tavır aldı. Onlar da bunu biliyorlar ve olumlu yanıt vereceklerini umuyoruz. Biraz sabır göstermeliyiz." dedi.

Sherman, "Ülkelerinin daha parlak geleceğinin, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması dahil bu müzakerelere katılmaktan geçtiğinin farkına varacaklarını ümit ediyoruz. Üçlü dayanışmamız Kuzey Kore'ye oldukça kritik mesaj veriyor." ifadelerini kullandı.

Üçlü zirvenin bölgesel ilişkilere katkı sunduğuna dikkati çeken Mori de üçlü ilişkileri daha yakın ve daha geniş çaplı hale dönüştürmek için çaba göstereceklerini söyledi.

Görüşmede koronavirüs ile iklim değişikliği dahil küresel sorunlara karşı da ortak hareket edilmesi çağrısı yapıldı.

Japonya Dışişleri Bakanlığına göre Çin'in Doğu Çin Denizi'nde statükonun tek taraflı değiştirilmesine yönelik girişimlere karşı çıkan taraflar, "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için yakın iş birliği mesajı verdi.

Görüşmede ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore tarafından alıkonulan Japonlar konusunda Tokyo hükümetini desteklediğini açıkladı.

Kyodo ajansı, Ekim 2017 sonrası bakan yardımcılarını ilk kez buluşturan görüşmenin, Ocak 2021'de göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden yönetimi için "Asya'daki güvenliğin sağlanması ve Çin'in kontrol altında tutulması" niteliği taşıdığını bildirdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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