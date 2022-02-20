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ABD harekete geçti: Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor!

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere gün içinde Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını açıkladı.

3 Saat Önce
2022-02-20 07:16:44
ABD harekete geçti: Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Ukrayna'da gelişen durumu izlemeye devam ediyor ve sahadaki olaylar hakkında ulusal güvenlik ekibi tarafından düzenli olarak bilgilendiriliyor. (Ulusal güvenlik ekibi) Rusya'nın her an Ukrayna'ya saldırabileceğini teyit ettiler" dedi.

Biden'ın, yardımcısı Kamala Harris'in Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda müttefik ülke liderleri ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi aldığını belirten Psaki, "Başkan öğleden sonra Ukrayna'daki durumla ilgili Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacak" sözlerine yer verdi.

Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğini ve Rus ordusunun Kiev'e saldıracağını tahmin ettiklerini söylemişti. .

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