ABD halkının Biden'a desteğinin azalması Virginia'daki valilik yarışını kızıştırdı

ABD halkının Başkan Joe Biden'a desteğinin temmuzdan bu yana azalması, Virginia'da kasım ayında yapılacak valilik seçimleri için Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylar arasındaki yarışı da hareketlendirdi.