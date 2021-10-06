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ABD halkının Biden'a desteğinin azalması Virginia'daki valilik yarışını kızıştırdı

ABD halkının Başkan Joe Biden'a desteğinin temmuzdan bu yana azalması, Virginia'da kasım ayında yapılacak valilik seçimleri için Demokrat ve Cumhuriyetçi adaylar arasındaki yarışı da hareketlendirdi.

12 Dakika Önce
2021-10-06 19:27:48
ABD halkının Biden'a desteğinin azalması Virginia'daki valilik yarışını kızıştırdı

ABD halkının Başkan Joe Biden'ın seçmenler tarafından kabul görme oranı, özellikle Afganistan'dan çekilme süreci ve Kovid-19 vakalarının hızla artması nedeniyle temmuz ayından bu yana yaklaşık 15 puan gerileyerek yüzde 43 seviyesine geldi.

Demokratların "kalesi" olarak görülen eyaletlerden Virginia'da kasım ayında yapılacak valilik seçimleri ise Biden'ın performansından etkilendi.

Emerson College'ın yaptığı ankete göre, valilik için Demokratların adayı Terry McAuliffe yüzde 49 oranında oy alırken, Cumhuriyetçi aday Glenn Youngkin yüzde 48 ile başa baş bir yarış götürüyor.

Ayrıca Emerson College'ın Virginialı seçmenler arasında yaptığı ankette, katılımcıların yüzde 45'i Biden'ı onayladığını, yüzde 48'i onaylamadığını kaydetti.

Beyaz Saray Virginia'daki durumdan endişeli

Öte yandan, ABD merkezli yayın kuruluşu "The Hill'in" haberine göre, Beyaz Saray Virginia'daki valilik yarışını Cumhuriyetçilerin kazanmasından endişeli.

Biden yönetimi, Virginia'daki sonucun 2022'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde ve 2024 başkanlık seçimlerinde Biden'ın performansını büyük oranda etkileyeceğini düşünüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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