ABD güçleri, yüzlerce YPG/PKK'lıya yeni silahlı eğitim başlattı

ABD Özel Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde yüzlerce YPG/PKK'lıya daha silahlı eğitim başlattı. Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lılara topçu atışı eğitimleri vermişti.

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren ABD güçleri, terör örgütüne silahlı eğitim vermeye devam ediyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Özel Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda YPG/PKK üyelerine silahlı eğitim vermek amacıyla Irak üzerinden 70 askerini 28 Kasım'da Haseke'ye sevk etti.

Örgüt işgalindeki Haseke'nin kuzeydoğusunda ABD'nin hava üssünün yer aldığı Rümeylan beldesine gelen ABD askerleri, burada 1 Aralık'ta yüzlerce YPG/PKK'lıya silahlı eğitim başlattı.

Yaklaşık bir ay sürecek eğitimde teröristlere, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri uygulamalı olarak anlatılacak.

Eğitimin ardından PKK'lıların bir kısmının Haseke'deki Şeddadi ilçesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası'na gönderileceği, geri kalanların ise Rümeylan'da kalacağı öğrenildi.

Daha önce verilen eğitimler

DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lılara daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu.

Haseke'deki bazı ABD üslerinin yanı sıra Abdülaziz Dağı ve Spor Kompleksi bölgesi ile Deyrizor'daki Ömer Petrol Sahası bölgesi eğitim alanına dönüştü.

Daha önceki eğitimlerde, silahların kullanımı, insansız hava araçlarının (İHA) belirlediği mevkileri karadan ele geçirme, topçu atışı, havadan indirme ve üslere saldırıları engelleme yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatılmıştı.

Haseke'de ABD helikopterleri için pist görevi gören Spor Kompleksinde de YPG/PKK'lılara uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.

Suriye'de halihazırda ABD himayesinde hareket eden Fransız askerleri ise YPG/PKK'lılara topçu atışı eğitimleri vermişti.

Böylelikle ABD ve öncülük ettiği koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana binlerce YPG/PKK'lılara silahlı eğitim verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.