ABD gizemli sendromla sarsıldı

ABD, Almanya'nın Berlin kentindeki yetkililerinin endişe verici semptomlar bildirmesi nedeniyle paniğe yol açan gizemli bir sendrom tarafından sarsıldı.

ABD, Almanya'nın Berlin kentindeki yetkililerinin endişe verici semptomlar bildirmesi nedeniyle paniğe yol açan gizemli bir sendrom tarafından sarsıldı.

Almanya'da görev yapan en az iki ABD'li yetkili, Havana Sendromu olarak bilinen bir hastalık belirtilerini yakalandıktan sonra tıbbi müdahaleye ihtiyaç duydu. Belirtilerin mide bulantısı, şiddetli baş ağrıları, kulak ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk ve uyuşukluk olduğu söyleniyor. Son aylarda bu sendroma yakalanan bazı diplomatlar çalışamaz hale geldikleri idda edildi.

ABD birliklerine ve nükleer silahlara ev sahipliği yapan bir NATO ülkesinde belirtiler ilk kez rapor ediliyor.

Hastalık ilk olarak 2016 yılının sonlarında Küba'da görev yapan ABD Dışişleri Bakanlığı personeli tarafından bildirildi.

O zamandan beri, dünyanın dört bir yanında görev yapan diplomatlar ve istihbarat görevlileri benzer sorunlar yaşadı.

Bazıları semptomların Rusya'dan "yönlendirilmiş" radyo frekansı saldırılarının bir sonucu olduğunu iddia edildi.

İngiliz Express gazetesine göre, son vakalara yakalananların gaz ihracatı, siber güvenlik ve siyasi müdahale gibi Rusya ile ilgili konularda çalışanlardan olduğu söyleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Andrew Blinken, Haziran ayında, hastalıklara kimin veya neyin neden olduğuna dair geniş kapsamlı bir incelemenin sürdüğünü doğruladı.

Haber, hem ABD, hem de Avusturya makamlarının Viyana'da yerleşik 20'den fazla ABD'li diplomatın gizemli bir hastalığa yakalandığı vakaları soruşturmasının ardından geldi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bu raporları çok ciddiye alıyoruz ve bunun temeline inmek için ABD makamlarıyla birlikte çalışıyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey yardımcılarına bu ayın başlarında, mikrodalga saldırılarının Rus ajanlar tarafından başlatıldığı söylendi.

Biden olaylar hakkında yorum yapmasa da, Ulusal Güvenlik Konseyi bunları ele almak için acil bir araştırma başlattı.

ABD'li bir yetkili ise, New York Times'a şunları söyledi, "Bunun, gizli bir saldırı aracına dönüşen bir casusluk çabası olarak başlamış olması mümkündür. Ama sinir bozucu kısım, hala kesin bir sonuç olmaması. Bu, cumhurbaşkanının siber saldırılarda olduğu gibi Rusları aramasını sağlar" dedi.



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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.