ABD Genelkurmayı Ukrayna için 'sadece 72 saat' dedi

Rusya-Ukrayna krizine ilişkin bölgeden gelen haberler ile çatışma ihtimali gündemde tutulmaya devam ediyor. Fox News’in haberinde yapılan gizli bir toplantıda ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den aktardığı sözleri dünyanın gündemine oturdu.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Putin'e Ukrayna'ya yönelik tam ölçekli bir işgal başlatma seçeneği vermek için ay ortasına kadar kullanmayı planladığı askeri ateş gücünün en az yüzde 70'ini bir araya getirdiğini söyledi.

Adları açıklanmayan yetkililer boyutu ve ölçeği belirsiz olsa da Putin'in önümüzdeki haftalarda bir işgal niyetinde olduğunu gösteren bir dizi gösterge olduğunun atını çizdi.

AP'nin abonelerine servis ettiği habere göre, ABD'li yetkililer bir Rus işgalinin Ukrayna ordusunu nispeten hızlı bir şekilde alt edebileceğini, ancak Moskova'nın işgali sürdürmekte ve olası bir ayaklanmayla baş etmekte zorlanabileceğini söyledi.

RUSYA'DAN YANIT GELDİ

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Birinci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile bu iddialara yanıt verdi.

Polyanskiy açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Çılgınlık ve korkutma sürüyor… ABD'nin bir hafta içinde Londra'yı ele geçirebileceğini ve 300 bin sivilin ölümüne neden olabileceğini söylesek? Ve bütün bunlar ifşa etmeyeceğimiz istihbarat kaynaklarımıza dayandırsak İngiliz ve ABD'liler ne hissederlerdi?'

ABD GENELKURMAY BAŞKANI SAAT VERDİ

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'ın açıklamaları ise Washington'un bu ihtimalin gerçekleşmesine hazırlıklı olduğunu gözler önüne serdi.

Milley, 2 ve 3 Şubat'taki kapalı kapılar ardındaki brifinglerde milletvekillerine, tam ölçekli bir Rus işgali durumunda başkent Kiev'in 72 saat içinde düşebileceğini belirtti.

Gizli toplantıda masaya yatırılan konulara ulaşan Fox News Milley'in böyle bir durumda 15 bin Ukrayna, 4 bin Rus askerinin ölümü ile sonuçlanacağını açıkladığını sayfasına taşıdı.

50 BİN SİVİL KAYIP, 5 MİLYON MÜLTECİ

Batılı istihbarat değerlendirmeleri ayrıca Kiev hükümetinin bu süre içinde kalacağına ve yaklaşık 5 milyon mülteciyi içeren bir insani krize yol açacağına inanıyor.

Aynı raporlarda olası bir savaşın 50 bin sivilin ölümüne ve 5 milyon mülteciyi içeren bir insani krize sebep olabileceğinin altı çiziliyor.

Analiz, krizin diplomatik bir çözüme kavuşturulma olasılığının giderek zayıfladığı sonucuna varıyor.

2014'TE DE REDDETMİŞTİ

Kremlin bölgeye yaptığı askeri yığınağın bir işgal hazırlığı olduğu iddialarını kesin bir dille reddediyor. Ancak 2014'te de Rusya benzer iddialarda bulunmuş ve daha sonra Kırım'ı ilhak etmişti.

Putin'in o zamandan beri doğu Ukrayna'daki ayrılıkçıları batı destekli Ukrayna hükümeti karşısında her fırsatta desteklediği sıkça dile getirildi.

Hürriyet .