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TIMETURK / DÜNYA / ABD: Gani’nin Afganistan'da işi bitti

ABD: Gani’nin Afganistan'da işi bitti

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkede artık siyasi bir figür olmadığını söyledi.

47 Dakika Önce
2021-08-19 00:02:36
ABD: Gani’nin Afganistan'da işi bitti

Bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Gani ile ilgili bir değerlendirme yapan Sherman, Afganistan'dan ayrılan Gani'nin artık siyasi bir figür olma vasfını kaybettiği yorumunu yaptı.

Sherman, Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ortaya çıkmasıyla ilgili bir soru üzerine, "(Gani) O artık siyasi bir figür değil. BAE ile iyi ilişkilerimiz var." yanıtını verdi.

Taliban'ın kontrolü ele geçirmesi üzerine ülkeden ayrılan Gani, BAE'de ortaya çıkmış ve Afganistan'a dönmek istediği mesajını vermişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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