ABD: Finlandiya ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılmasını istiyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili sıkı tarihler belirlemediklerini ama bu süreci bir an önce bitirmek istediklerini belirtti.
2022-06-22 08:01:47
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bugünkü basın toplantısında, “Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili son tarih tasdik ettiğimize inanmıyor. Elbette bir an önce bitmesini istiyoruz ama süreç tüm NATO üyelerinin konsensüsünü talep ediyor” ifadesini kullandı.
Sözcü, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında yapılan görüşmelerin bir parçası olmadıklarını, ama bu konuda geniş destek verdiklerini kaydetti.
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