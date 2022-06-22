ABD: Finlandiya ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılmasını istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili sıkı tarihler belirlemediklerini ama bu süreci bir an önce bitirmek istediklerini belirtti.