DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Pakistan'dan ABD'ye: Afganistan'ın dondurulan mal varlıkları serbest bırakılsın
Suriye Milli Ordusu çatısı altındaki 5 askeri grup birleşti
Oğlunu okula yetiştirmek için 'Uçakta bomba var' dedi
Bülent Eczacıbaşı neden silahlı adamlarla şantiye bastı?
‘Moderna'da metal parçalar çıktı, kimsenin kılı kıpırdamadı’
Türkiye üzerinde oynanan 'oyunlar'
ABD, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti
Seralarda yetişen domates/biber 45 ülkeye ihraç ediliyor
ANALİZ: CIA'nın tarihi fiyaskosu ve Afganistan
Kerem Aktürkoğlu ile Marcao barıştı
Yıldız Tilbe'den aşı açıklaması
'Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi'
Mevduatta hesabınızı iyi yapın
Ne Ronaldo ne Messi en pahalısı hangisi?
Bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek

TIMETURK / DÜNYA / ABD, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti

ABD, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra BAE'ye sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin milyonlarca dolarla kaçtığına ilişkin yorum yapamayacağını, bu konudaki soruların BM'ye sorulması gerektiğini belirtti.

54 Dakika Önce
2021-09-09 21:52:41
ABD, Eşref Gani hakkındaki suçlamalar için BM'yi işaret etti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkeyi terk ederek Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) sığınan eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin milyonlarca dolarla kaçtığına ilişkin iddialara kendilerinin yorum yapamayacağını, bu konudaki soruların Birleşmiş Milletlere (BM) sorulması gerektiğini belirtti.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Gani hakkında milyonlarca dolarla ülkeyi terk ettiğine ilişkin iddiaların sorulması üzerine Psaki, "Bu konuda bizim bir yorumumuz yok, sorunuzu BM'ye sorun." yanıtını verdi.

Katar Havayolları'na ait bir charter uçağının ABD vatandaşları ve green card sahiplerini de ülkeden çıkardığına işaret eden Psaki, "Güvenlik nedeniyle başka bir uçak havalanıp, güvenli bir şekilde iniş yapana kadar bilgi paylaşmayacağız." ifadesini kullandı.

Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Eylül Pazartesi Idaho, California ve Colorado eyaletlerine giderek, orman yangınlarının etkilerini inceleyeceğini sözlerine ekledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş