DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Biden: 4 Temmuz'a kadar hedefimiz yetişkin ABD'lilerin yüzde 70'inin en az 1 doz aşı olması
ABD eski Başkanı Trump 2024 seçimlerini işaret etti
Bakan Selçuk'tan 'Marlon Brando' paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
ABD Başkanı Biden: Putin ile görüşmeyi bekliyor ve umut ediyorum
Türkiye-Mısır görüşmesinin tarihi belli oldu
Aidat ödemezseniz ne olur?
Ermenistan ordusunda üst düzey görevden alma
Yeryüzünün Lanetlileri: 'Fanon bizim köhnemiş hilelerimizi açığa çıkarıyor, yedekte başka hilemiz kalmadığına da emin'
Azerbaycan Ermenistan'a 3 askeri iade etti
Fenerbahçe’den ''Burak Yılmaz'' iddialarına yanıt
ABD'den 'Afganistan'' açıklaması: Diplomatik varlığımız sürüyor
Veren el ile alan el arasındaki köprü: Sadakataşı Derneği
PTT'ye gitmek yasak mı? (Tam kapanma) PTT'ye gitmek için izin almak gerekiyor mu?
Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR

ABD eski Başkanı Trump 2024 seçimlerini işaret etti

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 2024'te yeniden başkanlık için aday olup olmayacağına ilişkin 'Şu anda çok heyecanlıyım. Doğru zamanda bu konuda bir duyuru yapıyor olacağım.' açıklamasında bulundu.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 22:51:38
ABD eski Başkanı Trump 2024 seçimlerini işaret etti

3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerini kaybederek 20 Ocak 2021'de koltuğunu Joe Biden'a bırakan Trump, Candace Owens'un sunduğu bir programda 2024 başkanlık seçimlerine ilişkin planlarını anlattı.

2024 seçimleri için yeniden aday olmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Trump, "Şu anda çok heyecanlıyım. Doğru zamanda bu konuda bir duyuru yapıyor olacağım. Şimdi henüz erken, ancak insanların ben bir duyuru yaptığımda çok mutlu olacağını düşünüyorum." dedi.

Trump, başkanlık seçimlerine daha uzun süre olduğunu belirterek, bu kadar erken bir kampanya başlatmanın da büyük bir mali yük olabileceğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan