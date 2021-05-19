ABD, Erdoğan'ın İsrail'i eleştirmesinden rahatsız oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi karşıtı ifadeler kullandığını belirterek Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarını kınadıklarını belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yahudi karşıtı ifadeler kullandığını belirterek Erdoğan'ın söz konusu açıklamalarını kınadıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan Ned Price imzalı yazılı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkı hakkındaki son antisemitik yorumlarını şiddetle kınıyor ve bunu kınanması gereken durum olarak görüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya atıfta bulunularak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve diğer Türk liderleri, şiddeti daha fazla teşvik edebilecek sözlerden kaçınmaya ve Türkiye'yi, çatışmanın sonlandırılması için ABD ile birlikte hareket etmeye çağırıyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı anti-Semitik dilin hiçbir yerde hiçbir şekilde kabul edilmediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Anti-Semitik dile hiçbir durumda yer yok. Amerika Birleşik Devletleri, tüm biçimleriyle anti-Semitizmle mücadele etme konusunda derinden kararlıdır. ABD antisemitizmin her türlü biçimiyle mücadelede son derece kararlıdır. Yahudi karşıtlığının beraberinde getirdiği şiddeti ve onu güçlendiren tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara her zaman gerçeklerle karşı koymalıyız ve nefret suçlarına adaletle cevap vermeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki günkü açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik "Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz" demişti.

Erdoğan ayrıca "ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.