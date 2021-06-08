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ABD duyurdu: Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısı tamamladı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, Afganistan’dan çekilme sürecinin yarısının tamamlandığını açıkladı.

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08.06.2021 00:25:46
ABD duyurdu: Afganistan'dan çekilme sürecinin yarısı tamamladı

Orgeneral McKenzie, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında başta ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme süreci olmak üzere bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili "Geri çekilme sürecinin yarısını tamamladık ve çekilmenin tamamını eylül ayına yetiştireceğiz." ifadesini kullanan McKenzie, ABD'nin Afgan güvenlik güçlerini desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak, "Ülke dışından terörle mücadele operasyonlarını yürütmeye devam edeceğiz. Dışarıdan bölgedeki diğer yerlerden El Kaide ve DEAŞ'ın peşine düşmeye devam etmek niyetindeyiz ve bu konuda bölgedeki ortaklarla çalışıyoruz." diye konuştu.

Suriye'deki ABD askeri varlığına ilişkin açıklama

Suriye'deki ABD askeri varlığına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan McKenzie, bu ülkede sadece DEAŞ'i bitirmek ve örgütün ABD'ye veya ortaklarına yönelik saldırı düzenleme kabiliyetini ortadan kaldırmak üzere asker bulundurduklarını ileri sürdü.

McKenzie, "Uzun vadede bu güvenliği sağlama misyonunu, uluslararası destek ve yatırım olmadan yürütebilecek yerel güvenlik kuruluşlarına devretmek istiyoruz ama tabii bu daha ileride olabilecek bir şey." ifadelerini kullandı.

ABD Suriye'de SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü ile çalışıyor.

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteği ile Deyrizor ilindeki petrol tesisleri dahil Suriye'nin kuzeydoğusunda birçok bölgeyi işgal altında tutuyor.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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