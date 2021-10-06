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TIMETURK / DÜNYA / ABD donanmasındaki Müslüman ve Yahudi askerlerden ''sakal hakkı'' davası

ABD donanmasındaki Müslüman ve Yahudi askerlerden ''sakal hakkı'' davası

ABD Deniz Kuvvetleri bünyesinde görevli bazı Müslüman ve Yahudi askerlerin sakal bırakma hakkı için dava açtıkları belirtildi.

2 Saat Önce
2021-10-06 07:57:31
ABD donanmasındaki Müslüman ve Yahudi askerlerden ''sakal hakkı'' davası

New York merkezli Hamodia gazetesi, 3 Müslüman ve 1 Yahudi asker tarafından sakal bırakma konusunda dini özgürlüklerinin ihlal edildiği gerekçesiyle donanmaya dava açıldığını yazdı.

USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde görevli Astsubay Edmund Di Liscia, 2018'de tıraş olmamak için geçici bir muafiyet almasına rağmen nisan ayından itibaren bu muafiyetin sonlandırıldığını, ayrıca diğer denizci askerler tarafından "yere yatırılıp sakalının zorla kesileceği" yönünde tehdit aldığını iddia etti.

Davaya dahil olan Müslüman denizcilerden Astsubay Muhammed Shoyeb'in avukatı, Müslüman askerlerin donanmada dini muafiyet alamadıklarını ancak diğer denizcilerin tıbbi gerekçeler göstererek sakal bırakabildiklerini kaydetti.

Haberde, Kamu Hizmetindeki Müslüman Amerikalılar Derneği Başkanı Ahmad Maaty'nin, "Dini azınlıkların inançları ve kamu hizmeti arasında seçim yapma pozisyonuna düşürülmelerine gerek yoktur." sözlerine de yer verildi.

Pentagon'un 2014'ten bu yana Din Özgürlüğü Restorasyonu Yasası uyarınca askeri personelin üniforma ile dini aksesuar taşımasını onaylamış, ABD Kara Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri bünyesindeki Yahudi, Müslüman ve Sih askerlerin inançları gereği sakal bırakmalarına izin verilmişti.

ABD Donanmasının ise kısa vadeli bazı dini muafiyetler tanısa da henüz bu konuda genel bir özgürlüğü benimsemediği belirtiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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